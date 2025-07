Donald Trump da 50 días a Rusia para que finalice la guerra en Ucrania o se aplicará aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania o se expondrá a más sanciones y anunció el inminente envío de una gran cantidad de armas a Kiev a través de la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se niega a poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022. Su ofensiva se intensificó en las últimas semanas, en paralelo con el estancamiento de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar los combates en Ucrania.

Moscú rompe récords cada semana en número de drones lanzados, suministrados por una industria de defensa que opera a plena capacidad.

"Estamos muy, muy descontentos" con Rusia, declaró el lunes 14 de julio del 2025 Trump a periodistas durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca.

"Vamos a aplicar aranceles muy duros si no llegamos a un acuerdo en 50 días, aranceles de aproximadamente el 100%", declaró Trump.

Añadió que se trataría de "aranceles secundarios" que afectarían a los socios comerciales de Rusia. El objetivo es asfixiar económicamente al país, sometido a duras sanciones de los países occidentales.

El primer socio comercial de Rusia el año pasado fue China, con cerca del 34%, seguido de lejos por India, Turquía y Bielorrusia, según el Servicio Federal de Aduanas ruso.

China reaccionó este martes a las amenazas afirmando que "la coerción o las presiones no pueden resolver los problemas", según declaraciones de Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Estados Unidos enviará armas a Ucrania

Trump y Rutte revelaron los términos de un acuerdo en virtud del cual la alianza militar de la OTAN compraría armas a Estados Unidos, incluidas baterías antimisiles Patriot, y luego las suministraría a Ucrania.

"Se comprará miles de millones de dólares en equipo militar a Estados Unidos, que se destinará a la OTAN (...) y se distribuirá rápidamente en el campo de batalla", declaró Trump.

"Nosotros, Estados Unidos, no haremos ningún pago (...), lo fabricaremos y ellos pagarán", declaró el presidente.

Rutte, ex primer ministro neerlandés que sorprendió en junio refiriéndose a Trump como "papi" durante una cumbre, afirmó que Ucrania "obtendrá cantidades realmente masivas de equipo militar, tanto para la defensa aérea como misiles, munición".

Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido figuran entre los compradores de armas para Ucrania, añadió el jefe de la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó haber hablado con Trump y dijo estar "agradecido" por el acuerdo de armamento.

Trump intentó acercarse a Putin poco después de comenzar su segundo mandato en enero para intentar cumplir la promesa electoral de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas.

Este giro hizo temer que diera la espalda a Ucrania, especialmente después de su enfrentamiento verbal con Zelenski en el despacho oval de la Casa Blanca en febrero.

Pero en las últimas semanas la frustración de Trump ha ido en aumento y en una entrevista con la cadena BBC publicada este martes, el mandatario expresó su decepción.

"Estoy decepcionado de él, pero no he terminado con él", afirmó el presidente estadounidense. A la pregunta de si confía en el dirigente ruso, Trump respondió: "No confío en casi nadie".