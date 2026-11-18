Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping coinciden en la cumbre de la APEC, celebrada en China el 18 y 19 de noviembre de 2026.

Los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping coincidirán en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.

La reunión congrega a representantes de 21 economías que concentran aproximadamente el 62% del producto interno bruto (PIB) mundial y cerca de la mitad del comercio internacional.

Aunque Ecuador no forma parte del organismo, las conversaciones podrían influir en el comercio, los precios internacionales y las relaciones económicas con dos de sus principales socios, Estados Unidos y China.

1. Trump, Putin y Xi tendrán una reunión histórica

Uno de los encuentros más esperados está previsto para el jueves 19 de noviembre, cuando los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China mantendrán conversaciones trilaterales.

La cita genera expectativas porque reunirá a tres potencias con diferencias sobre comercio, seguridad internacional y conflictos armados.

Entre los asuntos que podrían abordarse están la guerra en Ucrania y la posibilidad de avanzar hacia acuerdos de control de armas nucleares. Sin embargo, todavía no se ha divulgado una agenda detallada ni se han anunciado acuerdos.

2. La guerra comercial entre China y Estados Unidos

Otro de los temas centrales será la relación comercial entre Washington y Pekín, marcada por la imposición de aranceles y las restricciones a productos tecnológicos.

También estarán bajo observación el suministro de tierras raras, minerales fundamentales para fabricar vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y otros equipos tecnológicos.

¿Por qué importa a Ecuador? Estados Unidos y China son mercados importantes para las exportaciones ecuatorianas. Las decisiones comerciales de ambas potencias pueden modificar la demanda, los costos y las condiciones de competencia internacional.

3. Putin llega con la guerra en Ucrania sobre la mesa

La participación del presidente ruso, Vladimir Putin, también concentra la atención internacional por la continuidad del conflicto en Ucrania.

Estados Unidos y Rusia podrían abordar posibles alternativas diplomáticas y asuntos de seguridad, aunque no está confirmado que se alcance algún acuerdo.

Además, las repercusiones de los conflictos en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios del petróleo y las cadenas de suministro figuran entre las preocupaciones de la cumbre.

4. China busca mostrar su poder tecnológico

La ciudad de Shenzhen no fue elegida al azar. Es uno de los principales centros de innovación tecnológica de China y alberga empresas internacionales como Huawei, BYD y Tencent.

El Gobierno chino busca aprovechar la cumbre para destacar su capacidad industrial y tecnológica en medio de la competencia con Estados Unidos.

La inteligencia artificial, la fabricación de vehículos eléctricos y el acceso a componentes estratégicos forman parte de las discusiones económicas que rodean el encuentro.

5. Taiwán y las tensiones en Asia también estarán presentes

Las diferencias entre China y Taiwán son otro de los puntos sensibles de la agenda internacional.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio, mientras que Estados Unidos mantiene vínculos de seguridad con la isla.

A esto se suman las tensiones entre China, Japón y Filipinas por asuntos de seguridad y disputas territoriales en la región.

Una escalada de estas diferencias podría afectar las rutas comerciales internacionales, especialmente las utilizadas para transportar productos y componentes tecnológicos.

¿Qué puede significar esta cumbre para Ecuador?

Aunque Ecuador no participa en la APEC, los resultados de la reunión podrían tener efectos indirectos en el país, particularmente sobre las exportaciones, los precios del petróleo, el comercio con China y Estados Unidos y el costo de productos importados.

El encuentro también será una oportunidad para observar si las tres potencias logran reducir sus tensiones o mantienen sus diferencias en asuntos económicos y de seguridad.