El temblor se registró a la 01:07 de este miércoles 18 de noviembre, frente a las costas de Ica.

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió la región de Ica, en Perú, a la 01:07 de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, a una profundidad de 36 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad IV.

Sismo en Perú: décimo temblor de una serie

Este movimiento es el décimo sismo registrado desde el 13 de noviembre en esta zona.

La secuencia comenzó con un temblor de magnitud 5.9 y, desde el lunes 16 de noviembre, se han reportado nueve movimientos, con epicentros concentrados frente a Marcona.

Descartan afectación para Ecuador

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas.

La institución llegó a esta conclusión con base en los datos disponibles del Centro de Monitoreo Oceánico.

Por tanto, el Inocar descartó posibles afectaciones por tsunami para Ecuador tras el sismo registrado frente a las costas peruanas.