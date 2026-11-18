¡MasterChef se renueva! La nueva temporada llega con un formato de cocina totalmente diferente
El Pin del Chef llega con nuevas ventajas y desafíos para los concursantes, que deberán poner a prueba su talento utilizando las cocinas más famosas del mundo.
¡Todos están listos para encender los fogones! Carolina Sánchez, Irene González, Óscar Santacoloma y Virginia Limongi se preparan para llevar emoción, sabor y nuevos desafíos a los hogares ecuatorianos. ¡Que comience la competencia!
Paul Chanchay
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Actualizado:
18 nov 2026 - 07:28
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