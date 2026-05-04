Sistema Metrovía retoma entrega de tarjetas estudiantiles

Estudiantes de la Unidad Educativa Aguirre Abad en el proceso de obtención de tarjetas para el sistema Metrovía de Guayaquil.

Con el inicio de clases en el régimen Costa-Galápagos, el Sistema de Transporte Masivo, Metrovía de Guayaquil, retomó la entrega de la tarjeta estudiantil.

Con dicha identificación, los alumnos pagarán un pasaje preferencial de USD 0,15. El sistema estableció un cronograma para su obtención o revalidación, según el último dígito de la cédula de identidad del usuario:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

El horario de atención será de lunes a viernes, en dos jornadas: 08H30 a 13H00 y de 14H00 a 17H00, en los siguientes lugares:

Terminal Río Daule.

Batallón del Suburbio.

Bastión Popular.

Guasmo.

Parada IESS.

Parada Universidad de Guayaquil.

El proceso es personal y gratuito. Sin embargo, el valor de la tarjeta por primera vez o para reposición por pérdida o deterioro es de USD 2.

Los estudiantes deberán presentar su cédula de identidad original y el certificado de matrícula del periodo lectivo vigente, en formato físico o digital.