Concejal propone emergencia vial en Quito ante crisis de transporte

El sistema de transporte urbano de Quito anunció que reducirá sus jornadas de trabajo.

La movilidad en Quito atraviesa un momento crítico. Ante el incremento de siniestros viales y fallas en el sistema de transporte, el concejal Wilson Merino planteó declarar en emergencia la movilidad urbana y rural en la capital.

Merino advirtió que la situación actual refleja una combinación de factores peligrosos: conductores que no respetan señales de tránsito, vías en mal estado y controles insuficientes por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

“El problema es evidente en las calles, donde se ignoran semáforos en rojo y se compite por pasajeros”, señaló en un comunicado enviado este lunes 4 de mayo de 2026 al Concejo Metropolitano.

Uno de los hechos recientes que evidencia la problemática ocurrió el 2 de abril en el sector de La Magdalena, donde se registraron dos víctimas mortales.

Irregularidades en el transporte

El concejal también alertó sobre prácticas como la operación de conductores sin puntos en la licencia, lo que incrementa el riesgo para los usuarios del transporte público.

Además, cuestionó que sectores del transporte busquen imponer horarios de circulación, pese a no garantizar un servicio seguro y de calidad. Entre sus argumentos está el impacto del alza de combustibles.

Fallas en el sistema de transporte

A este escenario se suman problemas en el Metro de Quito, que ha presentado fallas recientes, pese a ser considerado una alternativa clave para mejorar la movilidad en la ciudad.

Frente a este panorama, Wilson Merino sostuvo que la declaratoria de emergencia no es una medida extrema, sino necesaria para enfrentar la crisis.

La iniciativa busca impulsar acciones urgentes para reforzar controles, mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de conductores, peatones y usuarios del transporte público en Quito.