Juan Pablo Buch es el nuevo director técnico de Libertad FC para la LigaPro 2026
El entrenador colombiano tiene experiencia previa en clubes como Aucas, Delfín y Técnico Universitario en el fútbol ecuatoriano.
Juan Pablo Buch, entrenador de Libertad en LigaPro
Tomado de redes sociales
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 19:20
El estratega colombiano Juan Pablo Buch fue oficializado este lunes 4 de mayo del 2026 como el nuevo director técnico de Libertad FC, tras la salida de Juan Carlos 'Pechón' León. Así lo confirmó el club a través de sus redes sociales.
El técnico cafetero, con experiencia previa en clubes como Aucas, Delfín y Técnico Universitario, asume el banquillo del conjunto lojano con el objetivo inmediato de mejorar el rendimiento futbolístico del equipo y sumar puntos vitales en la lucha por la permanencia en la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano.
El debut de Buch en el banquillo naranja está programado para la próxima jornada de la LigaPro, donde el equipo buscará romper una racha negativa de resultados que lo mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones.
La directiva del club lojano apuesta por la metodología de trabajo del colombiano, quien ya ha demostrado su capacidad para gestionar plantillas en situaciones de presión dentro del ecosistema del fútbol nacional.
Se espera que en los próximos días el nuevo cuerpo técnico defina posibles refuerzos para la segunda etapa, priorizando la solidez defensiva y la efectividad en el ataque para escalar puestos en la clasificación general.
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