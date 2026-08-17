Un turista estadounidense muere por un rayo en el monte Etna, en Sicilia

Un turista de Texas murió el domingo 16 de agosto tras ser alcanzado por un rayo.

Un ciudadano estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el volcán Etna, en Sicilia, informaron este lunes 17 de agosto los bomberos italianos a la AFP.

El hombre, identificado por los medios italianos como un turista texano de unos 30 años, fue alcanzado por el rayo el domingo 16 de agosto y trasladado en helicóptero de los bomberos a un hospital de Catania, pero fue declarado muerto a su llegada, indicó el portavoz del servicio de bomberos.

Volcán Etna registra potente erupción

Según medios de prensa, el hombre hacía senderismo en una zona del volcán donde el acceso está prohibido cuando le sorprendió una tormenta.

Con 3 324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y entra en erupción con frecuencia.

El Etna lleva días expulsando ceniza y lava, atrayendo a multitudes de visitantes deseosos de ver de cerca los espectaculares ríos de lava, y obligando al cierre del cercano aeropuerto de Catania, una puerta de entrada clave para los turistas que visitan la isla de Sicilia.