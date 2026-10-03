Cierre en la vía Alóag-Santo Domingo por las fuertes lluvias de este sábado 3 de octubre

La vía Alóag-Santo Domingo se cerró al tránsito vehicular la tarde de este sábado 3 de octubre.

Las fuertes lluvias provocaron el cierre de la vía Alóag–Santo Domingo la tarde de este sábado 3 de octubre de 2026.

El Centro Operativo Local ECU 911 Santo Domingo informó que la circulación se encuentra completamente cerrada en el kilómetro 89,5, debido a las condiciones provocadas por las intensas precipitaciones registradas en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, se prevé que el cierre de la Alóag–Santo Domingo se mantenga entre dos y tres horas.

Personal de la Policía Nacional se encuentra desplegado en el punto afectado para brindar apoyo y controlar la circulación vehicular.

La restricción se registra en medio de una jornada marcada por fuertes lluvias en varias zonas del país, que también han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y otras emergencias.

¿Cuándo se habilitará la vía Alóag–Santo Domingo?

hasta las 17:30 de este sábado no existe una hora exacta para la reapertura. La estimación inicial del ECU 911 es que la restricción dure entre dos y tres horas, por lo que los conductores deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de movilizarse por esta carretera.

La Alóag–Santo Domingo es uno de los principales corredores que conectan Quito y la Sierra con Santo Domingo y la Costa ecuatoriana.