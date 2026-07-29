BTS se retira de los Grammy tras la introducción de la categoría de pop asiático

La sensación global del K-pop BTS anunció este miércoles 29 de julio 2026 que no presentará su música para los premios Grammy del próximo año, tras la introducción por parte de la Academia de la Grabación de nuevas categorías que incluyen la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Se esperaba que las megaestrellas surcoreanas compitieran por varios de los máximos galardones de los Grammy, incluido Álbum del Año, después de que su álbum de regreso, ARIRANG, se convirtiera en uno de los mayores éxitos de ventas de este año.

"Este año hemos decidido no presentarnos a los Grammy", anunciaron los integrantes de BTS en publicaciones coordinadas en sus cuentas personales de Instagram.

"Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma", añadieron.

BTS es el primer grupo íntegramente surcoreano en liderar la lista de sencillos de Billboard en Estados Unidos, logro que alcanzaron con su tema de 2020 "Dynamite", su primer éxito cantado completamente en inglés.

A pesar de actuar en los Grammy y recibir varias nominaciones, incluida la de Mejor Videoclip, el grupo nunca ha ganado.

ARIRANG, que toma su nombre de una canción folclórica surcoreana, incluye canciones con letras en inglés y explora temas que abarcan la identidad coreana tras la pausa de la banda por el servicio militar obligatorio.

Sin embargo, no habría cumplido los requisitos para la nueva categoría de los Grammy a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, una de las cinco nuevas categorías anunciadas el mes pasado, porque exige que las candidaturas hagan un "uso significativo" de al menos una lengua asiática.

La Academia de la Grabación afirmó que el nuevo premio pretende honrar "la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática que se originen en mercados asiáticos o sean ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop".

La medida generó reacciones mixtas en internet, y algunos críticos señalaron que encasilla a los artistas asiáticos en una categoría aparte en lugar de reconocerlos junto a sus pares globales.