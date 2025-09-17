Tyler Robinson, sospechoso de matar a Charlie Kirk, es acusado de siete cargos en EE.UU.

Tyler Robinson, compareció por video desde la cárcel, durante su primera audiencia ante el juez Tony Graf en el Tribunal del Cuarto Distrito Judicial en Provo, Utah, en EE.UU.

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, escuchó con gesto impasible la acusación en su contra durante su primera audiencia, que se realizó, el martes 16 de septiembre del 2025, en una corte distrital del estado de Utah.

La acusación leída contra Robinson incluye siete cargos. Entre ellos: Uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el pasado 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado cuando se entregó a las autoridades, después de 33 horas de persecución.

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la Fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, está convocado para el próximo 29 de septiembre.

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada desde la cárcel del condado de Utah, donde permanece sin derecho a fianza. El joven apareció en cámara con un chaleco verde anti-suicidio, y luciendo una incipiente barba.

Por su parte, Chad Grunander, jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah, notificó que su oficina acaba de presentar el aviso de que solicitará la pena de muerte.

Durante la primera audiencia, la Fiscalía pidió al juez Graf una orden que prohiba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

Su funeral será el próximo fin de semana y está previsto que cuente con la presencia de una gran base de seguidores y aliados, entre ellos el propio Donald Trump.