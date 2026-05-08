Clausuran centro estético de Guayaquil por procedimientos irregulares

Arcsa y Acess clausuraron un centro estético en Urdesa, norte de Guayaquil, por procedimientos irregulares.

Por realizar procedimientos irregulares un centro estético quedó clausurado este 8 de mayo de 2026 en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil.

Las agencias de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutaron el operativo en atención a denuncias en redes sociales.

Durante la intervención, se comprobó que el establecimiento ofertaba métodos estéticos invasivos, tipo minilipo, sin cumplir con las condiciones sanitarias.

Tampoco tenía el permiso de funcionamiento de Acess, ni mantenía un adecuado manejo de desechos sanitarios, representando un riesgo para la salud de los usuarios.

Asimismo, se decomisaron 65 productos irregulares, entre ellos:

29 unidades de cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO)

sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) 21 dispositivos médicos sin registro sanitario.

sin registro sanitario. 13 medicamentos caducados .

. 2 medicamentos sin registro sanitario.

Pese a que la medida de clausura es temporal, los dueños del centro estético rechazaron de manera violenta la intervención, según informaron las entidades a cargo del operativo.