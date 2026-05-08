Trump dice que espera 'esta noche' una respuesta de Irán para poner fin al conflicto

Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba "esta noche" la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.