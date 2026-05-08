Trump dice que espera 'esta noche' una respuesta de Irán para poner fin al conflicto
Donald Trump aseguró que espera recibir una respuesta de Teherán sobre la propuesta para poner fin al conflicto en Oriente Medio.
Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto
EFE
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 19:22
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba "esta noche" la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.
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