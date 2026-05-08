Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Trump dice que espera 'esta noche' una respuesta de Irán para poner fin al conflicto

Donald Trump aseguró que espera recibir una respuesta de Teherán sobre la propuesta para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto

EFE

Autor

Washington, Estados Unidos. AFP

Fecha de publicación

08 may 2026 - 19:22

Unirse a Whatsapp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba "esta noche" la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.

Te puede interesar