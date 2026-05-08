Militares utilizan artillería pesada para operativo contra minería ilegal en Carchi

El Ejército realizó acciones para enfrentar la minería ilegal en Carchi.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron una operación militar contra actividades de minería ilegal en la parroquia Chical, ubicada en el cantón Tulcán.

El operativo, denominado “Retoma Territorial”, se desarrolló con la presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado Salvador; y el comandante general del Ejército, Jhon Miño Razo.

Según información oficial, las acciones militares buscan desarticular actividades vinculadas a la minería ilegal y afectar las estructuras económicas de grupos criminales que operan en la zona.

El Ejército señaló que este tipo de operaciones forman parte de las intervenciones ejecutadas en sectores considerados estratégicos o con presencia de economías ilícitas.

Zona fronteriza bajo vigilancia

La parroquia Chical se encuentra en una zona fronteriza de la provincia del Carchi, donde en los últimos años se han reportado actividades relacionadas con minería ilegal y delitos asociados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos, decomisos o resultados específicos derivados del operativo.