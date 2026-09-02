Presidente de Flamengo genera polémica al criticar la vida nocturna de Gonzalo Plata

El presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, encendió la polémica en el fútbol sudamericano tras realizar crudas declaraciones sobre el extremo ecuatoriano Gonzalo Plata.

En medio de las negociaciones para transferir al atacante de la Selección de Ecuador al Dínamo de Moscú por una cifra cercana a los 12 millones de euros, el máximo directivo del conjunto carioca celebró públicamente el acuerdo económico y lanzó una fuerte crítica a la conducta del futbolista fuera de las canchas, asegurando que su salida traería tranquilidad a la disciplina del plantel.

La controversia se desató cuando trascendió la frase del titular del 'Mengão', quien afirmó tajantemente sentirse aliviado por concretar la venta de Plata debido a los constantes reportes e inconvenientes ligados a la vida nocturna de Río de Janeiro.

Las palabras del dirigente reflejaron el malestar acumulado en la cúpula directiva respecto al comportamiento extradeportivo del atacante, cuya estadía en el club ha estado marcada por altibajos en el rendimiento, rotaciones en la titularidad y cuestionamientos sobre su profesionalismo fuera de los entrenamientos.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado cuando la operación entre el club brasileño y el cuadro ruso colapsó a última hora por desavenencias en los términos de pago y la documentación contractual.

La abrupta caída del traspaso dejó en una posición sumamente delicada a la institución y al jugador ecuatoriano, quien tras quedar expuesto públicamente por la máxima autoridad de la entidad, debe reintegrarse a los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico conducido por Tite para disputar los torneos locales y la Copa Libertadores.

Ante la imposibilidad de cerrar la venta antes de la fecha límite de transferencias, la dirigencia de Flamengo se vio obligada a suavizar su postura mediante una serie de precisiones institucionales. El club aclaró que el deportista se encuentra en óptimas condiciones físicas y sin ningún tipo de lesión, por lo que mantendrá su ficha activa en la nómina oficial.

No obstante, en la prensa brasileña no se descarta que el departamento de fútbol escuche ofertas de último momento provenientes de mercados cuyo período de pases permanezca abierto.

Por su parte, el entorno de Gonzalo Plata evalúa el impacto de lo sucedido tanto en el vestuario como en su posición dentro de la Selección de Ecuador. Con compromisos clave en el calendario internacional, la prioridad del futbolista radica en sumar minutos de competencia para mantener su nivel futbolístico.

La relación entre el jugador y la directiva de Flamengo entra en una fase de tensa convivencia donde la continuidad del tricolor en las alineaciones dependerá de su rendimiento en la cancha y de una conducta intachable fuera de ella.