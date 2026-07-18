El Mundial impulsó pedidos por delivery en Ecuador; crecieron más del 40% en los partidos de La Tri

Las reuniones en casa marcaron una nueva tendencia de consumo en Ecuador durante el Mundial 2026, de acuerdo con plataformas de Delivery.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo movilizó a los aficionados ecuatorianos frente al televisor, sino que también impulsó el consumo a través de aplicaciones de delivery y los servicios de movilidad.

Las plataformas digitales registraron un importante crecimiento en la demanda de alimentos, bebidas y viajes durante los partidos cuatro partidos de la Selección ecuatoriana de fútbol.

Datos de Uber Eats, PedidosYa e inDrive muestran que los encuentros mundialistas modificaron los hábitos de consumo de los ecuatorianos, que optaron por organizar reuniones en casa, pedir comida para compartir y trasladarse hacia plazas comerciales, parques y zonas de entretenimiento.

Pedidos crecieron más del 40% durante el Mundial

Según información de PedidosYa, en junio de 2026, los pedidos realizados en su plataforma crecieron más del 40% frente al mismo período del año anterior, impulsados principalmente por los partidos de la Selección ecuatoriana y la campaña promocional "Si hay gol, hay cupón".

Las ciudades que registraron los mayores incrementos fueron:

Santo Domingo: +46%

Santa Elena: +44%

Quito: +43%

Guayaquil: +41%

Machala: +40%

Cuenca: +39%

La categoría Restaurantes concentró gran parte de la demanda durante los encuentros deportivos, mientras que las categorías de quick commerce y bebidas también mostraron un importante crecimiento.

¿Qué pidieron los ecuatorianos durante el Mundial?

Las plataformas de delivery coinciden en que los productos para compartir lideraron las preferencias de los consumidores durante la Copa del Mundo.

En Uber Eats, los cinco productos más pedidos durante los partidos fueron:

Papas fritas medianas

Hamburguesa con queso y tocineta

Gaseosas

Combo de presas de pollo con papas fritas

Combo de alitas, pollo, papas fritas y bebida.

Por su parte, en PedidosYa las pizzas, hamburguesas y alitas encabezaron las órdenes realizadas durante los partidos.

La categoría Bebidas fue una de las que más creció durante el torneo. Históricamente, este segmento ha registrado incrementos de hasta el 200% durante eventos futbolísticos internacionales.

Las reuniones para ver los partidos ahora son en casa

Una de las principales tendencias identificadas por las plataformas digitales es el cambio en la forma de vivir el Mundial.

A diferencia de torneos anteriores, en los que predominaban las reuniones masivas en bares y restaurantes, en 2026 los ecuatorianos optaron por encuentros más pequeños y familiares en sus hogares.

Este comportamiento modificó los patrones de compra. Los usuarios realizaron pedidos con dos o tres horas de anticipación al inicio de los partidos y priorizaron combos familiares de comida rápida y bebidas.

El 28% de los pedidos realizados durante los partidos de La Tri provinieron de hombres entre los 30 y 55 años, quienes registraron un ticket promedio 15% superior al habitual.

El Mundial también incrementó la movilidad en Ecuador

La fiebre mundialista también tuvo un impacto en la movilidad urbana. Según inDrive Ecuador, durante los partidos de La Tri la demanda de viajes aumentó hasta un 70%, mientras que las plazas y centros comerciales registraron incrementos de hasta el 188%.

Algunos de los principales puntos de concentración de aficionados fueron:

Plaza Guayarte (Guayaquil).

Parque Samanes. Sports Garden.

Mega Parque Agustín Intriago (Manta).

Malecón 2000. Laguna Mall (Ibarra).

Las Palmas (Esmeraldas).

La Pradera (Quito).

El partido frente a Alemania registró uno de los mayores crecimientos en movilidad, con un aumento del 93% en los viajes hacia plazas y centros comerciales durante las horas previas al encuentro.

Asimismo, la movilidad nocturna creció un 25% tras el feriado decretado para el día siguiente, mientras que bares y discotecas reportaron incrementos cercanos al 400%.