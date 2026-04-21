Identifican a autor de tiroteo en Teotihuacán: deja dos muertos y 13 extranjeros heridos

El ataque genera preocupación sobre la seguridad en destinos turísticos clave y deja interrogantes sobre las motivaciones detrás del hecho.

Las autoridades de México identifican al responsable del tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, que deja al menos dos personas fallecidas y 13 extranjeros heridos.

La Fiscalía General de la República confirma que el atacante es Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de Ciudad de México.

Su identificación se realiza tras el hallazgo de una credencial de elector en el lugar, cuyos datos coinciden con las imágenes difundidas en redes sociales.

CÓMO OCURRE EL ATAQUE

El hecho se registra la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del complejo.

El agresor abre fuego desde una zona elevada contra turistas, en medio de una alta afluencia, provocando escenas de pánico y una estampida.

VÍCTIMAS

Una turista canadiense muere en el ataque, mientras que el agresor es hallado sin vida posteriormente, en lo que se presume como un suicidio.

Entre los 13 heridos se reportan:

6 ciudadanos estadounidenses

3 colombianos

2 brasileños

1 canadiense

1 ruso

Hasta el momento, las autoridades no confirman el móvil del ataque ni mayores detalles sobre el perfil del agresor.

Tampoco se verifica oficialmente si el atacante es abatido por fuerzas de seguridad, pese a versiones que circulan en redes.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de la capital.