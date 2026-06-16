UE aprueba prohibición de la denominación 'carne vegetal' para evitar confusiones

El Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe el uso del término "carne vegetal" con el fin de proteger a los ganaderos, aunque autoriza las salchichas y las hamburguesas vegetarianas.

La prohibición, que necesita aún la aprobación definitiva de los Estados miembros, supone un triunfo para los ganaderos, quienes argumentan que los alimentos de origen vegetal que imitan a la carne pueden inducir a error a los consumidores.

"Esta es una victoria para nuestros productores, para su experiencia y para la transparencia que se les debe a los consumidores", afirmó Celine Imart, productora de cereales.

El texto restringe el uso de la etiqueta genérica "carne", así como una larga lista de términos que incluyen "ternera", "cerdo", "pollo", "pavo", "pato" y "cordero".

Además, define claramente la carne como "partes comestibles de animales", prohibiendo también su uso para productos cultivados en laboratorio o a base de células.

Una prohibición más amplia para impedir la comercialización de alimentos de origen vegetal como "hamburguesas" o "salchichas" no llegó a imponerse.

Los minoristas del sector alimentario en Alemania, el mayor mercado europeo de productos alternativos de origen vegetal, se habían opuesto a este veto, junto con ecologistas y defensores de los consumidores.

La leyenda de la música y vegetariano declarado Paul McCartney también había intervenido para defender las milanesas de soja y las salchichas de tofu.