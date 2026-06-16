El pico de ébola aún no llegó a RD Congo y la epidemia podría durar un año, según la Cruz Roja

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría durar un año, advirtió el martes un representante de la Cruz Roja, quien estimó que aún no se había alcanzado el punto máximo del brote.

"Tememos que esta epidemia dure aún un año más antes de llegar a su fin", declaró Bruno Michon, jefe de operaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), durante una rueda de prensa.

Al igual que señalaron otras organizaciones, Michon explicó que existe una "falta cruel de capacidad de diagnóstico", lo que hace "muy difícil saber exactamente hasta qué punto se está propagando la epidemia".

El brote también se extendió a Uganda

"Creo que el pico no ha quedado atrás, sino que aún está por llegar", expresó en varias ocasiones.

La RDC declaró el 15 de mayo un brote de ébola, el decimoséptimo en este país africano de más de 100 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó la alerta sanitaria internacional dos días después.

El brote se ha extendido también a la vecina Uganda, donde hasta la fecha hubo 19 casos confirmados, entre ellos dos muertes.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

Según la OMS, que usa los datos de las autoridades congoleñas, hasta el momento se han registrado 808 casos y 192 muertos, lo que supone una tasa de letalidad del 24%.

Autoridades aseguran reforzar respuesta sanitaria

No obstante, las cifras oficiales "probablemente solo reflejan una parte de la realidad", afirmó el lunes la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Para frenar la epidemia, hay que invertir no solo en la respuesta sanitaria, sino también en la confianza de la población, los voluntarios locales, el compromiso de las comunidades y el acceso operativo al terreno", exhortó el responsable de FICR.

Según precisó, voluntarios de la Cruz Roja de la RDC han sido víctimas en los últimos días de insultos, amenazas e incluso agresiones físicas durante el ejercicio de sus funciones.

"La confianza no es un aspecto secundario en la respuesta al ébola. La confianza es fundamental. Sin confianza, no podemos detectar los casos a tiempo", sentenció.