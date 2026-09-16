La Unión Europea propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el proyecto 'Kids Act' para restringir el uso de plataformas digitales a niños y adolescentes en el bloque regional.

La Comisión Europea propuso formalmente prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años en los 27 países miembros de la Unión Europea.

La iniciativa busca proteger la salud mental de la infancia y frenar el impacto del contenido adictivo en internet.

El plan contempla un esquema de acceso progresivo por edades:

Menores de 13 años:

Prohibición total para abrir cuentas en redes como TikTok, Instagram o Facebook.

De 13 a 15 años:

Uso de 'minicuentas' obligatorias con límites de tiempo, funciones restringidas y supervisión de padres o tutores.

De 15 a 18 años:

Perfiles con diseño seguro predeterminado que evite la exposición a algoritmos adictivos.

La Comisión Europea propuso formalmente prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años. Pexels

Multas millonarias a las 'Big Tech'

La propuesta invierte la carga de la prueba para las empresas tecnológicas.

Ahora serán las grandes plataformas las que deban demostrar que sus algoritmos son seguros antes de lanzarlos al mercado.

Las corporaciones que incumplan la normativa enfrentarían multas de hasta el 6% de su facturación global anual.

"No se trata de cómo nuestros menores acceden a las redes, sino de cuándo y cómo permitimos que las redes accedan a los menores" Ursula von der Leyen

El proyecto 'Kids Act' iniciará su debate en el Parlamento Europeo y el Consejo, donde requerirá la aprobación de los Estados miembros para entrar en vigor.