Tragedia en el periodismo: Revelan los últimos minutos de Eliana Moreno en Los Ángeles

Revelan los últimos minutos de Eliana Moreno antes de su muerte en Los Ángeles

La reportera Eliana Moreno murió el 15 de septiembre de 2026, luego de que el helicóptero de una cadena de televisión en el que realizaba una cobertura se desplomara en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.

Minutos antes, Moreno había transmitido en vivo desde el aire sobre un accidente de tránsito.

El último reporte de Eliana Moreno

Eliana Moreno se encontraba realizando una cobertura en vivo desde un helicóptero sobre un accidente registrado en Chatsworth.

Una camioneta SUV había impactado contra un autobús, dejando tres personas fallecidas y varios heridos.

La periodista reportaba desde el aire mientras las autoridades atendían la emergencia.

Minutos después de esa transmisión, el helicóptero se desplomó sobre una zona residencial de Los Ángeles.

Reporteros que permanecían en tierra aseguraron que escucharon una fuerte explosión. Imágenes aéreas mostraron un incendio de gran magnitud, con vehículos, contenedores y los restos de la aeronave entre las llamas.

La cadena perdió contacto con su tripulación

Al inicio no se confirmó la identidad de las personas que viajaban en el helicóptero. La Policía de Los Ángeles informó que la aeronave pertenecía a un medio de comunicación, mientras decenas de bomberos fueron enviados al lugar para atender el siniestro.

La cadena local afiliada a NBC4 informó durante su cobertura que había perdido contacto con la tripulación.

Posteriormente, la presentadora Colleen Williams confirmó en vivo que el helicóptero pertenecía a la estación y que se había confirmado la pérdida de integrantes de su equipo.

Tres personas murieron en el lugar

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que tres personas murieron en el sitio y otra fue trasladada a un hospital.

En total, cuatro pacientes fueron evaluados tras el accidente. La identidad de las víctimas fue confirmada posteriormente, entre ellas la reportera Eliana Moreno.

La última transmisión de Moreno quedó registrada como uno de sus últimos trabajos periodísticos.

La periodista había salido al aire para informar sobre el accidente de tránsito y, pocos minutos después, ocurrió el siniestro que terminó con su vida.