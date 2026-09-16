Lo que se sabe del detenido por el incendio de La Vicentina, en Quito

Un hombre fuye detenido por presuntamente estar involucrado con el incendio del sector de La Vincentina, en Quito.

Un hombre fue aprehendido la tarde de este miércoles 16 de septiembre de 2026 como presunto responsable de originar un incendio forestal en el sector de La Vicentina, a la altura del circuito Itchimbía, en el centro norte de Quito.

El sospechoso fue identificado por la Policía Nacional como Fernando Gustavo A., de nacionalidad ecuatoriana, de acuerdo al reporte policial que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y unidades del sector lo interceptaron en la avenida Velasco Ibarra tras ser alertados de la emergencia.

Durante el registro personal, los uniformados hallaron entre sus pertenencias tres cajetillas de fósforos, papel periódico y una pipa.

Estos elementos habrían sido utilizados para encender las llamas en la zona boscosa, según las autoridades

Cierres viales y emergencia en desarrollo

El incendio generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la capital, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó equipos para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia zonas habitadas.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un operativo de movilidad con cierres totales en la avenida Velasco Ibarra.

Los cierres se registraron desde el sector del Trébol hasta la calle Queseras del Medio.

Además, desvíos en vías aledañas como la 12 de Octubre, Patria y 6 de Diciembre.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que estos conatos no serían hechos aislados y confirmó que las autoridades mantendrán mano dura frente a quienes provocan quemas en la ciudad.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia para ser puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado.