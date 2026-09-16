Angie Palacios se cuelga la Plata: la ecuatoriana levantó 245 kg en los XIII Juegos Suramericanos

La pesista ecuatoriana Angie Palacios conquistó la medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos tras completar 115 kg en arranque y 130 kg en envión, para un total de 245 kg.

Angie Palacios dejó toda su fuerza sobre la plataforma y consiguió la medalla de plata en levantamiento de pesas en los XIII Juegos Suramericanos. La ecuatoriana registró 115 kg en arranque y 130 kg en envión.

🎙️🥈🏋️‍♀️🇪🇨 𝗔𝗡𝗚𝗜𝗘 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗛𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗤𝗨𝗜𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔



Luego de subir al podio en levantamiento de pesas, Angie Palacios compartió sus sensaciones tras conseguir la medalla de plata con un total de 245 kg en los XIII Juegos Suramericanos pic.twitter.com/9sC8pzBC1c — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) September 17, 2026

Con esos levantamientos, Palacios alcanzó un total de 245 kg, cifra que le permitió subir al podio de la competencia y sumar una nueva medalla para Ecuador en estos Juegos Suramericanos. La preparación antes de la competencia

Después de recibir la medalla, la deportista ecuatoriana habló sobre sus sensaciones y destacó el poco tiempo que tuvo para prepararse para esta competencia.

"Me siento muy orgullosa, hemos tenido muy poco tiempo de preparación, pero llegamos súper bien" Angie Palacios

Palacios ya piensa en el ciclo olímpico

La pesista también adelantó que su temporada continuará con nuevos retos. Según explicó, finalizará el año con el primer clasificatorio para los Juegos Olímpicos, por lo que ya tiene la mirada puesta en las próximas competencias.

“Este año finalizo con el primer clasificatorio a Juegos Olímpicos. Empiezo competencias en diciembre y nos vamos a preparar con toda la fuerza”, afirmó la deportista ecuatoriana.

La medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos representa así uno de los resultados que Angie Palacios suma antes de iniciar una nueva etapa de preparación, con competencias internacionales previstas desde diciembre.