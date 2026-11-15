EE.UU. advierte que problemas en transporte aéreo pueden prolongarse hasta el lunes 16

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, a las afueras de Washington, D.C., el 14 de noviembre de 2026.

El gobierno de Donald Trump advirtió, este domingo 15 de noviembre, que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes 16 de noviembre y retrasar el retorno a la normalidad.

Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde provocó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18 000 vuelos y se retrasaron millas más.

Más de 1 500 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la mañana del domingo y cerca de 3 000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

✈️ https://t.co/g2ONRUbld8 👉 Las operaciones aéreas entre #Ecuador y Estados Unidos podrían registrar demoras o cancelaciones por la suspensión temporal de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación. https://t.co/2w9DZU2KnG — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 14, 2026

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de varados estadounidenses en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo por la mañana que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

"En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)", dijo Duffy en ABC News.

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Trump culpa a Biden

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó el domingo por la mañana la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como "un desastre".

"Todo lo que tocaron terminó mal", escribió. "Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron", señaló.

✈️ https://t.co/iFRYOKeDkY 👉 El 52% de los #pilotos comerciales en Europa admite que operó vuelos con fatiga extrema durante los últimos tres meses por miedo a ser sancionados. https://t.co/7Ve3tSf0x2 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 30, 2026

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos "de rutina" en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

"Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución", precisó Bedford.

50 000 millones de dólares

Duffy, que denunciaba desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadounidense, insistió de nuevo el domingo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

Hacen falta "50 000 millones" de dólares —es decir, más que los 30.000 millones ya solicitados al Congreso— para "no volver a ver lo que ocurrió el viernes" y "garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad", afirmó en la cadena CBS.

Filas interminables en las puertas de embarque, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información: desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.

Romel Gonzales, técnico del sector sanitario de 53 años, intentaba llegar a Oklahoma City. Su vuelo desde Nueva York debía salir temprano el sábado por la mañana, pero fue cancelado y el vuelo al que lo han transferido no debería aterrizar hasta alrededor de la medianoche del domingo.

"Estamos atrapados aquí (...) No sabemos si debemos irnos en coche o si esperamos y reservamos un hotel", se preguntaba el sábado ante la AFP.

La paralización de todos los despegues es algo muy raro en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.