EE.UU. ordena cancelar todos los vuelos por un fallo en comunicaciones

Aviones estacionados en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Washington D. C., este 13 de noviembre de 2026.

El regulador aeronáutico de Estados Unidos emitió este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de vuelos por un problema de comunicaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional descartó que se trate de un "ataque malicioso" contra el país.

La orden desencadenó de inmediato caos y confusión entre los viajeros, con los paneles de salidas en muchos aeropuertos mostrando que los vuelos operaban con normalidad, incluso cuando los pasajeros no podían abordar.

En un mensaje publicado en X, la agencia describió el problema como "una interrupción temporal de las comunicaciones" y dijo que actuaba "por extrema precaución".

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó que se deba a una amenaza contra el país y afirmó que "este no es otro 11 de septiembre".

La FAA ha anunciado órdenes similares en años recientes a aerolíneas específicas por problemas en las comunicaciones, que usualmente duran un par de horas o menos. Pero suspensiones nacionales son mucho menos frecuentes.

La orden de este viernes 13 de noviembre de la FAA se da un día después de que el secretario de Transporte Sean Duffy solicitara formalmente al Congreso 30 100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Confusión y demoras en los pasajeros

En el aeropuerto de Las Vegas, Southwest Airlines informó a los pasajeros que despegarían aviones durante la noche.

Personal de un mostrador afirmó que se les había dicho que la suspensión en tierra duraría al menos ocho horas, y un miembro de personal aeronáutico aseguró que sería de 24 horas.

Los viajeros quedaron en la incertidumbre. Algunos aseguraban que se les había explicado que sus vuelos estaban retrasados por el viento, mientras que otros reunían por su cuenta la información que podían.