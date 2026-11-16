La Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de cinco años de prisión contra Francisco Barreiro por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de cinco años de prisión contra Francisco Sebastián Barreiro Abad, en calidad de autor directo del delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y acogió los argumentos jurídicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la acusación particular.

Además de la pena privativa de libertad, los jueces confirmaron:

Una multa de 12 salarios básicos unificados.

de 12 salarios básicos unificados. La pérdida de sus derechos de participación política por diez años.

La obligación de ofrecer disculpas públicas.

¿Cómo operaba el cobro por el cargo público?

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía.

El caso se inició tras una denuncia ingresada en el Buzón de Transparencia del portal web institucional.

Según las pruebas presentadas en el juicio, el 8 de diciembre de 2023 la víctima se reunió con Francisco Barreiro en un hotel de Quito.

Allí le ofrecieron un puesto de trabajo en la Vicepresidencia de la República.

La carga tenía un sueldo mensual de USD 3 200. A cambio de gestionar el nombramiento, la sentencia exigía recibir USD 1 700 cada mes de esa remuneración.

Para garantizar el cumplimiento de los pagos, la víctima fue obligada a firmar una letra de cambio por USD 30 600, valor que debía cancelar en el plazo de un año.

¿Qué pasó tras la salida de la víctima?

La víctima ganó el puesto en la Vicepresidencia, pero fue desvinculada pocos meses después.

Tras su salida de la institución, mantuvo una reunión con Francisco Barreiro en su oficina, ubicada en Cuenca.

En ese encuentro, el hoy sentenciado procedió a quemar la letra de cambio para borrar rastros del acuerdo.

Las pruebas clave de la Fiscalía

Para demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado sin margen de duda, la Fiscalía presentó pericias técnicas y testimonios policiales:

Cotejamiento de voces: Un análisis pericial de una grabación telefónica en la que el procesado y la víctima coordinaban la entrega del dinero. El estudio confirmó que las voces correspondían a ambos.

Un análisis pericial de una grabación telefónica en la que el procesado y la víctima coordinaban la entrega del dinero. El estudio confirmó que las voces correspondían a ambos. El basurero y una fotografía: El reconocimiento de evidencias físicas —que incluyó el basurero donde se incineró la letra de cambio en Cuenca— y el análisis de una foto tomada por la víctima mientras el documento se quemaba.

Seguimiento policial: Los informes investigativos y de vigilancia sustentados en audiencia por los agentes que participaron en las diligencias.

¿Qué dice la ley sobre este delito?

El delito de oferta de realizar tráfico de influencias está tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa sanciona esta infracción con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. En este proceso, los jueces aplicaron la condena máxima.