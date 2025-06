¿Qué es el uranio enriquecido del que se habla en el contexto del conflicto entre Irán e Israel?

El conflicto entre Israel e Irán se inició el 13 de junio del 2025. Desde entonces se han lanzado misiles en ambos sentidos, dejando centenares de muertos y heridos en ambos países.

De acuerdo con Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, en un informe ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, “la planta en superficie donde Irán producía uranio enriquecido hasta un 60% ha sido destruida”.

Este nuevo conflicto, entre dos viejos enemigos, se desató por las reservas de uranio enriquecido en territorio persa.

Irán ha sido acusado de almacenar uranio enriquecido en niveles superiores a los necesarios para aplicaciones civiles, como la generación de electricidad, para lo que se requiere un enriquecimiento inferior al 20%.

Las sospechas no son nuevas y datan de 2003, cuando se hallaron instalaciones nucleares no declaradas. Eso violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado por 190 países.

Por ello, desde 2015 se estableció el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), un acuerdo entre Irán y potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, para limitar el programa nuclear del país persa.

¿Qué es el uranio enriquecido?

El uranio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Es un químico perteneciente a los actínidos, conocidos por su radiactividad.

Este elemento químico es una fuente fundamental para los reactores nucleares, porque sus núcleos atómicos son inestables y se desintegran espontáneamente.

Sin embargo, para usarse en los reactores nucleares, el uranio debe someterse a un proceso de enriquecimiento. De esta manera se modifica la proporción de sus isótopos.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), existen tres isótopos naturales de uranio: el 234 (U-234), el 235 (U-235) y el 238 (U-238).

De estos, el U-238 representa el 99% de las reservas naturales de la Tierra. Mientras que el U-235, utilizado para producir combustible nuclear, solo está presente en un 0,72% de la corteza terrestre.

Para enriquecer el uranio, este debe incrementar la proporción de U-235, que puede alcanzar hasta el 94% luego de un proceso de centrifugado.