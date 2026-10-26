Vaticano confirma el viaje del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú tras su cirugía de pulmón

Papa León XIV en un paseo por la plaza de San Pedro en el papamóvil

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV, sí realizará su gira por Sudamérica, así lo anunció mediante un comunicado oficial este lunes 26 de octubre de 2026.

Según el comunicado la recuperación del máximo líder de la iglesia católica avanza de manera favorable.

Los últimos informes médicos emitidos por el Dr. Luigi Carbone y el equipo médico que atiende a León XVI señalan que las pruebas diagnósticas y análisis de laboratorio certifican un excelente estado de salud y descartan la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

Con este diagnóstico, se confirma que no existe contraindicación para que el Pontífice realice desplazamientos de larga distancia.

El primer viaje de León XIV a Sudamérica

La Santa Sede ratificó que el viaje por América Latina se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Durante estos 11 días, el Obispo de Roma visitará Uruguay, Argentina y Perú, en un recorrido orientado a reencontrarse con las comunidades locales.

León XIV pretende alentar la labor pastoral de la Iglesia en la región y transmitir un mensaje de paz y fraternidad.

Desde su retorno al Vaticano, el Papa ha ido retomando de forma gradual sus responsabilidades y actividades públicas, alternando su agenda con los períodos de descanso recomendados por su equipo médico.

Ante la confirmación de su gira, León XIV manifestó su entusiamo y profunda gratitud por las oraciones recibidas a nivel mundial: