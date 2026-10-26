Miss Grand Ecuador tendrá nuevo formato y una representante por provincia 

Syhare Andrade, primera finalista de Miss Grand Internacional, durante su estancia en Tailandia

La franquicia de Miss Grand International en Ecuador entra en una nueva etapa bajo la dirección del empresario e influencer manabita Israel Vélez Arce.

Vélez Arce inauguró las plataformas digitales oficiales del concurso y anunció en sus redes personales que con esta transición busca que el certamen tenga un cambio en su estructura.

Según indicó en un video, la competencia tendrá 24 aspirantes, una de cada provincial del país, de esta forma garantizará que cada una de las provincias cuente con una representante directa.

Esta reconfiguración del concurso de belleza busca ofrecer una cobertura más equitativa y visibilizar el talento de todas las regiones.

Actualmente, la nueva directiva afina los detalles logísticos y anunciará a través de sus nuevos canales de comunicación las bases de la convocatoria, el calendario oficial de actividades y la fecha en que se llevará a cabo la gala de coronación.

¿Qué pasó con CNB Ecuador y el Miss Grand?

CNB Ecuador formalizó su desvinculación de la marca internacional el pasado viernes 23 de octubre de 2026 tras siete años de gestión.

En un comunicado en redes sociales la empresa explicó que la conclusión de esta alianza responde a circunstancias relacionadas con el manejo de sus licencias.

CNB indicó que mantendrá sus actividades enfocándose en certámenes como Miss Universo, Miss Mundo y Miss Supranational.

Nawat Itsaragrisil y una posible visita al país

Shyare Andrade, primera finalista del Miss Grand Internacional 2026, comentó recientemente en un evento en Santa Elena, que varios miembros del equipo directivo tailandés de la franquicia han mostrado un marcado interés por visitar el país.

En el evento organizado por la alcadía de Santa Elena, Andrade habló sobre la llega de Nawat Itsaragrisil

“De hecho, Papi Nawat va a venir (…) yo solo espero que, así como me recibieron a mí, con mucho amor, lo reciban a él” Shyare Andrade, primera finalista del Miss Grand Internacional 2026

El entusiasmo de los seguidores del concurso de belleza se tomó las redes sociales tras las declaraciones de la reina de belleza y generó más expectativa luego de que el propio Itsaragrisil difundiera un post dedicado a Andrade acompañado de la frase "Espero verte pronto".

Aún no existe una fecha y agenda confirmada de la visita del presidente de la organización.