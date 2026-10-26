Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Guayaquil

Tráiler se llevó dos postes y dejó sin luz a más de 100 viviendas en Guayaquil

Un tráiler con un contenedor se llevó dos postes en la ciudadela 9 de Octubre, en Guayaquil, y dejó sin electricidad a más de 100 viviendas. 

Un tráiler se llevó dos postes en la ciudadela 9 de Octubre, en Guayaquil este lunes 9 de octubre.

ATM

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

26 oct 2026 - 12:22

Unirse a Whatsapp

Un tráiler con un contenedor impactó a contra dos postes en la ciudadela 9 de Octubre, en Guayaquil, la madrugada de este lunes 26 de octubre del 2026. El incidente dejó sin luz eléctrica a más de 100 viviendas.

El siniestro de tránsito ocurrió en el sector de las calles Ernesto Albán y Pedro Boloña. Según información de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), un camión derribó dos postes con cables de servicios básicos como luz e internet.

Los moradores del sector denunciaron que producto del incidente los cables de luz quedaron en el piso y se cortó el servicio. Personal de la ATM cerró la circulación por el sector para evitar que los vehículos y peatones circulen por el sector en el que se encontraban los cables.

Además, confirmaron que los agentes realizaron las acciones correspondientes para localizar al vehículo que causó el incidente y retenerlo.

El camión se encuentra en el Centro de Retención Vehicular de la ATM para continuar con el debido proceso y los procedimientos legales correspondientes.

Mientras tanto, los moradores esperan que se restablezca el servicio de alumbrado eléctrico y de internet en el sector.

Te puede interesar