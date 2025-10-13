Venezuela cerró su embajada en Noruega tres días después que se entregó el Nobel a Machado

La Embajada de Venezuela en Oslo amaneció cerrada este lunes 13 de septiembre del 2025.

Venezuela cerró su embajada en Oslo sin dar explicaciones, anunció el lunes 13 de octubre del 2025 la cancillería noruega. El cierre ocurrió tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", indicó una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

El premio de la Paz es entregado todos los años por el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país.

En tanto, el Gobierno de Venezuela anunció que también cerró sus embajadas en Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión que tomó para "fortalecer las alianzas con el sur global" y como parte de una "reasignación estratégica de recursos".

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia serán llevadas a cabo a través de "misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días".

"Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión", manifestó el Gobierno chavista.