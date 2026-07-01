Terremotos en Venezuela causan 2 295 muertes; declaran 7 días de duelo nacional

Un hombre observa fotografías de personas desaparecidas en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles 1 de julio de 2026 siete días de duelo nacional por el doble sismo del 24 de junio, que deja más de 2 000 muertos y alrededor de 50 000 desaparecidos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, decidió decretar el Duelo Nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

El balance de dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2 295 muertos y más de 11 000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay "12 841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El balance anterior del martes daba cuenta de 1 943 fallecidos y 10 571 heridos.

Familiares de desaparecidos tras los devastadores terremotos en Venezuela buscan sin descanso a sus muertos entre montones de escombros para darles sepultura, al cumplirse este miércoles una semana de la catástrofe.