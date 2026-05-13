Sujeto hospitalizado tras recibir fuerte golpe de un caballo al que hostigaba en Polonia

Imagen del traslado en ambulancia del joven herido por caballo hasta el hospital.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre termina gravemente herido luego de hostigar agresivamente a varios caballos en Polonia.

En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca por detrás a uno de los animales y comienza a tirar violentamente de su cola. Posteriormente continúa con una actitud similar hacia un segundo caballo que se encontraba atado.

Reacción del animal

Ante el acoso, el caballo reaccionó de manera instintiva y lanzó una fuerte golpe que impactó directamente en la cabeza del hombre.

El golpe provocó que el sujeto cayera al suelo de inmediato.

Según reportes difundidos junto al video, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad del impacto.

El hecho ha generado debate en redes sociales sobre el maltrato animal y las reacciones defensivas de los animales ante situaciones de agresión.