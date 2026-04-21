Deslizamiento de tierra bloquea vía Riobamba - Pallatanga - Cumandá

Un deslizamiento de tierra registrado a las 18:14 encendió las alertas en la vía Riobamba - Pallatanga - Cumandá, a la altura del sector Cruz del Hueso.

El incidente provocó el cierre total de la carretera, afectando la conexión entre la Sierra y la Costa.

Se movilizaron recursos por emergencia

La alerta ingresó a través del ECU 911, desde donde se coordinó la atención con unidades de la Policía Nacional y maquinaria del Ministerio de Transporte.

Los equipos se movilizaron rápidamente para evaluar la magnitud del deslizamiento y trabajar en la limpieza de la vía.

El material desprendido cubrió gran parte de la calzada, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular. Por seguridad, se decidió mantener el cierre hasta que existan condiciones adecuadas.

Rutas alternas

Las autoridades recomiendan tomar como vía alterna el tramo Guaranda - Babahoyo para quienes necesiten movilizarse entre estas zonas.

Además, se pide a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y mantenerse informados sobre el estado de las vías, especialmente en medio de la temporada de lluvias.