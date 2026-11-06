ALMA impulsa en España alianzas empresariales para la autonomía económica en América Latina

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador y presidenta de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA), participó en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Madrid.

La reunión convocó a cónyuges de jefes de Estado y representantes del sector empresarial para intercambiar experiencias y analizar iniciativas relacionadas con el desarrollo y la autonomía económica de las mujeres.

Durante su intervención, Valbonesi presentó la experiencia de Fundación ANA en Ecuador, una iniciativa que combina capacitación, emprendimiento y empleabilidad.

Según las cifras compartidas, la fundación cuenta con una comunidad de más de 600 000 mujeres, registra 70 000 graduadas y ha acompañado a 15 000 emprendimientos.

La primera dama señaló que estas experiencias pueden servir como referencia para impulsar proyectos regionales desde ALMA.

La organización busca conectar iniciativas de los países que la integran y fortalecer la cooperación para ampliar las oportunidades de desarrollo de las mujeres y sus familias.

ALMA busca alianzas para generar empleo en América Latina

Uno de los planteamientos de Valbonesi fue estrechar la relación entre las organizaciones sociales y el sector empresarial para crear oportunidades laborales concretas.

Entre las alternativas mencionó el trabajo remoto, que permitiría a mujeres de América Latina acceder a empleos internacionales sin tener que salir de sus países.

El encuentro también abrió un espacio para explorar nuevas formas de colaboración entre el liderazgo social y las empresas iberoamericanas.

La participación de ALMA apunta a impulsar una agenda regional que conecte experiencias, capacitación y oportunidades de empleo para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.