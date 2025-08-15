Liverpool venció a Bournemouth en el inicio de la Premier League ¡Dedicado a Diogo Jota!

Federico Chiesa, ofensivo italiano del Liverpool celebra su anotación en el partido jugado el 15 de agosto del 2025, en el inicio de la Premier League

Liverpool, el campeón reinante de la Premier League, debutó en el torneo con una espectacular victoria. El cuadro de los 'Reds' venció 4-2 al Bournemouth, en un juego en el que tuvo que esforzarse hasta el final.

La nueva contratación del equipo, Ekitike, puso el 1-0, a los 37 minutos de partido. Luego, el neerlandés Cody Gapko incrementó las cifras para el cuadro del entrenador Arne Slot. El primer tiempo terminó 2-0 a favor del Liverpool.

Entonces, vino la reacción de Bournemouth. En el segundo tiempo, la potencia y la precisión de Antoine Semenyo fue decisiva. El ofensivo marcó a 64 y 76 minutos para poner drama al partido.

Pero, en los últimos minutos, el Liverpool volvió a presionar. El italiano Federico Chiesa puso el 3-2, a los 88 minutos. Luego, la leyenda del cuadro rojo, el egipcio Mohamed Salah puso el 4-2, en el cuarto minuto de adición.

Durante el partido, el recuerdo de Diogo Jota, el futbolista portugués que murió en un accidente de tránsito fue evidente. Incluso Salah le dedicó su tanto. Este fue el primer partido oficial de Liverpool sin el futbolista.