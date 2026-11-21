Volcán Sakurajima hace erupción en Japón: columna de ceniza alcanzó 1 200 metros
El volcán Sakurajima, en el suroeste de Japón, registró una nueva explosión este sábado 21 de noviembre de 2026.
Las autoridades mantienen la alerta volcánica en nivel 3
RRSS
Compartir
Actualizado:
21 nov 2026 - 14:52
Una nueva explosión del volcán Sakurajima, ubicado en la prefectura de Kagoshima, al suroeste de Japón, se registró este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 14:35, hora local.
El evento estuvo acompañado de una columna de ceniza y material volcánico que alcanzó los 1 200 metros sobre el cráter.
Nueva explosión del volcán Sakurajima en Japón
La actividad quedó registrada en los reportes de vigilancia del volcán y fue difundida en redes sociales por el geólogo Sergio Almazán, quien compartió imágenes del episodio.
Sakurajima es uno de los volcanes activos de Japón y se encuentra cerca de zonas habitadas, por lo que su actividad es monitoreada de forma permanente.
Tras la nueva explosión, las autoridades mantienen el nivel 3 de alerta volcánica.
Esta clasificación implica restricciones para acercarse al volcán y prohíbe el ingreso a determinadas áreas consideradas peligrosas.
Compartir