Una nueva explosión del volcán Sakurajima, ubicado en la prefectura de Kagoshima, al suroeste de Japón, se registró este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 14:35, hora local.

El evento estuvo acompañado de una columna de ceniza y material volcánico que alcanzó los 1 200 metros sobre el cráter.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SAKURAJIMA EN JAPÓN 🇯🇵 🌋 Nuevo pulso explosivo del volcán Sakurajima, hoy en Kagoshima, Japón La erupción ocurrió sobre las 14:35 hora local. La columna eruptiva se elevó a 1,200 metros sobre el cráter La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantiene el nivel 3 de alerta volcánica y advierte a la población que no se acerque al volcán. Noviembre 21 de 2026 Créditos 🎥 en el video Vía @Top_Disaster — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 21, 2026

Nueva explosión del volcán Sakurajima en Japón

La actividad quedó registrada en los reportes de vigilancia del volcán y fue difundida en redes sociales por el geólogo Sergio Almazán, quien compartió imágenes del episodio.

Sakurajima es uno de los volcanes activos de Japón y se encuentra cerca de zonas habitadas, por lo que su actividad es monitoreada de forma permanente.

Tras la nueva explosión, las autoridades mantienen el nivel 3 de alerta volcánica.

Esta clasificación implica restricciones para acercarse al volcán y prohíbe el ingreso a determinadas áreas consideradas peligrosas.