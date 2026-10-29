Volcán Sangay registra dos flujos de lava activos y explosiones cada 10 minutos

El volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona Santiago, mantiene actividad eruptiva con dos flujos de lava activos y explosiones que ocurren aproximadamente cada 10 minutos, informó el Instituto Geofísico este jueves 29 de octubre del 2026.

Durante la inspección aérea, los técnicos identificaron dos flujos de lava que descienden por la quebrada suroriental del volcán. El primero alcanza una longitud aproximada de 800 metros, mientras que el segundo, de formación más reciente, se extiende por cerca de 1,5 kilómetros.

El recorrido también permitió observar pequeñas explosiones recurrentes en el cráter, acompañadas de columnas de emisión con bajo contenido de ceniza.

Estas emisiones alcanzaron alturas habituales de 100 metros sobre el nivel del cráter, aunque en determinados momentos se elevaron hasta los 300 metros.

¿Qué ocurre con el volcán Sangay?

El Sangay es uno de los volcanes más activos de Ecuador y mantiene una actividad eruptiva caracterizada por explosiones, emisiones de gases y ceniza, así como el descenso de material volcánico por sus flancos.

Durante el sobrevuelo también se efectuaron mediciones de gases volcánicos mediante equipos MultiGAS, utilizados para analizar la composición de las emisiones y dar seguimiento a la actividad interna del volcán.

La presencia de los dos flujos de lava confirma que existe actividad eruptiva en el Sangay. Sin embargo, las observaciones difundidas no establecen por sí solas un incremento del nivel de alerta ni una amenaza inmediata para las poblaciones cercanas.

El seguimiento de este volcán es importante debido a que sus emisiones de ceniza pueden afectar a localidades ubicadas en la dirección del viento, dependiendo de la intensidad de las explosiones y las condiciones meteorológicas.