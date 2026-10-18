¿Puede volver a intentarse la ejecución de Christa Pike?

Tennessee intentó cumplir la sentencia de muerte de Christa Pike mediante una inyección letal. Esto tras haber sido condenada por asesinar en 1995 a una compañera de clase de 19 años, cuando Pike era adolescente.

La mujer recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre de 2026, pero no murió. Permaneció inconsciente y conectado a un ventilador durante seis días.

El 10 de octubre Pike recuperó la conciencia, fue dada de alta del hospital y enviada nuevamente a prisión.

Entonces surgió una pregunta:

¿Pueden volver a intentar ejecutarla?

Expertos en derecho penal, consultados por medios estadounidenses, coinciden en que no hay una ley estatal o federal que prohíba expresamente un segundo intento de ejecución después de que el primero haya fallado.

Pero eso no significa que Tennessee pueda simplemente programar una nueva fecha.

El abogado penalista Stephen Johnson, presidente electo de la National Association of Criminal Defense Lawyers, explicó a The Washington Post que un nuevo intento podría generar una extensa batalla judicial y requerir evaluaciones médicas y psicológicas sobre Pike.

Uno de los principales argumentos de la defensa podría ser la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

El caso de Pike es diferente

Estados Unidos ya tiene antecedentes de personas que sobrevivieron a intentos fallidos de ejecución.

El más conocido es el de Willie Francis, un joven de 17 años que sobrevivió en 1946 a una electrocución en Louisiana porque la silla eléctrica falló. Un año después fue ejecutado.

En el caso Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió el segundo intento bajo el argumento de que fue una falla mecánica que no generó afectaciones en el condenado, y que por ende, no se violaba la Octava Enmieda.

Pike, en cambio, recibió dos dosis de pentobarbital y sobrevivió. Además, sus abogados aseguran que sufrió lesiones en los brazos durante el procedimiento.

Jordan Steiker, codirector del Capital Punishment Center de la Universidad de Texas, dijo a The Washington Post que el caso coloca a Pike en un territorio jurídico prácticamente desconocido, debido a la combinación de trauma físico y psicológico que habría sufrido.

El abogado especializado en pena de muerte John Mills señaló al mismo medio que la defensa podría argumentar que someter nuevamente a Pike a una ejecución equivaldría a un castigo cruel e inusual.

Pike permaneció seís días inconsciente y conectada a un ventilador. Sus abogados incluso llegaron a creer inicialmente que podía haber sufrido muerte cerebral, antes de que recuperara la conciencia.

El penalista Johnson señaló que antes de cualquier nuevo intento probablemente deberían realizarse evaluaciones médicas, neuropsicológicas y psiquiátricas para determinar si Pike mantiene la capacidad legal necesaria para ser ejecutada. Ese proceso podría generar nuevos litigios y prolongarse durante años.

El profesor emérito Michael Meltsner, de Northeastern University, explicó a Northeastern Global News que un nuevo intento podría ser bloqueado si Pike hubiera sufrido daño cerebral, ya que la Corte Suprema ha establecido límites para ejecutar a personas con determinadas discapacidades cognitivas graves.

¿Qué pasará ahora?

Hasta este 16 de octubre no existe una nueva fecha de ejecución para Pike.

Luego de lo sucedido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Un Tribunal ordenó al estado conservar medicamentos, jeringas, vías intravenosas, fotografías, videos, audios y otros elementos relacionados con el procedimiento.

El Departamento Correccional de Tennessee sostiene que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido. La defensa, en cambio, dice que las vías intravenosas pudieron no haber sido colocadas correctamente, lo que habría impedido que el medicamento llegara adecuadamente al torrente sanguíneo.

Luego de todo lo sucedido, la sentencia de muerte de Christa Pike sigue vigente, pero no está decidido si el Estado podrá volver a intentar cumplirla.