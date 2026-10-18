Los delanteros que lideran la tabla de goleadores de la LigaPro y pueden servirle a la Tri 

En el estadio Christian Benitez, Guayaquil City se enfrenta a Orense por la fecha #14 del campeonato

La lucha por coronarse como el máximo artillero de la Serie A del fútbol ecuatoriano ingresa a su fase decisiva con un marcado protagonismo del talento nacional.

Tras cumplirse las fechas claves de la etapa regular, la tabla de goleo refleja la efectividad de los delanteros tricolores, quienes han logrado imponer condiciones frente a los atacantes extranjeros en un torneo altamente disputado y exigente en lo físico y táctico.

En la cima de la clasificación se mantiene el extremo ecuatoriano Edinson Mero, figura indiscutible de Guayaquil City FC.

Con 13 anotaciones en su cuenta personal y sin depender exclusivamente de lanzamientos desde el punto penal, Mero ha consolidado su mejor campaña en el balompié profesional, convirtiéndose en la principal carta ofensiva de su club y encabezando tanto la tabla general como el listado de artilleros locales.

Detrás del líder, un nutrido pelotón de atacantes ecuatorianos mantiene la presión en la persecución por la bota de oro.

Pos. Jugador Club Goles 1 🇪🇨 Edinson Mero Guayaquil City FC 13 2 🇪🇨 Djorkaeff Reasco Independiente del Valle 10 3 🇪🇨 Vilington Branda Libertad FC 10 4 🇪🇨 Ronie Carrillo Mushuc Runa / CS Emelec 10 5 🇪🇨 Juan Luis Anangonó Leones FC 10 6 🇪🇨 Emerson Pata Independiente del Valle 10

Futbolistas de recorrido como Djorkaeff Reasco y Juan Luis Anangonó, junto a referentes de área como Ronie Carrillo y Vilington Branda, registran 10 conquistas cada uno. A este grupo de perseguidores se suma la consistencia de Emerson Pata, ratificando el peso de los artilleros nacionales en la definición de los partidos.

El desarrollo ofensivo de la temporada también ha permitido consolidar el recambio generacional en escuadras con fuerte trabajo de formativas, como Independiente del Valle.

Con las jornadas definitorias en marcha, la contienda por el título de goleo individual promete mantener la emoción hasta los minutos finales de la competencia.

La regularidad de Edinson Mero y la efectividad del bloque tricolor no solo revalorizan el gol ecuatoriano en la LigaPro 2026, sino que también reconfiguran las opciones de los clubes en sus respectivas aspiraciones al título y a los cupos internacionales.