Lo que se sabe del asalto a agencia bancaria y las alertas de explosivos en el norte de Quito

Este jueves 5 de noviembre de 2026 cinco hombres encapuchados asaltaron una entidad bancaria ubicada en Iñaquito, al norte de Quito.

El norte de Quito vivió momentos de zozobra la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 tras registrarse tres hechos delictivos casi en simultáneo.

Las autoridades investigan la posible conexión entre un asalto a mano armada a una agencia bancaria y la colocación de cargas explosivas en una dependencia judicial cercana.

A continuación, los puntos clave para entender cómo habría operado la banda delictiva y las acciones de la Policía Nacional.

1. El atraco al banco: Minutos de terror en Iñaquito

Un grupo integrado por cinco hombres encapuchados irrumpió a las 11:31 en una entidad bancaria situada en las avenidas Eloy Alfaro y Mariana de Jesús.

Los delincuentes sometieron de inmediato a la guardia de seguridad con un arma de fuego.

Mientras tanto, tres integrantes de la banda amenazaron a los cajeros y sustrajeron entre USD 6 000 y USD 7 000 en efectivo.

2. La fuga: Tres motocicletas identificadas

Tras ejecutar el robo en cuestión de minutos, los sospechosos huyeron hacia la avenida Mariana de Jesús.

En la zona los esperaban tres motocicletas en las que escaparon con rumbo desconocido.

El rastreo de cámaras de seguridad permitió identificar una motocicleta deportiva color anaranjado sin placas y dos motocicletas color negro.

3. Explosivos en el Complejo Judicial Norte

De manera paralela al robo bancario, una mochila con entre cuatro y seis artefactos explosivos tipo emulsión fue abandonada en el ingreso al Complejo Judicial Norte.

El Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, coronel Patricio Almendariz, confirmó que el material hallado tenía una radio de letalidad de 15 metros a la redonda.

Unidades especializadas de la Policía lograron neutralizar los artefactos para trasladarlos y detonarlos de forma segura.

4. ¿Maniobra distractora o atentada directa?

La Policía Nacional investiga si la colocación de la mochila con explosivos y una alerta paralela en una gasolinara fueron maniobras para dispersar la atención policial y concretar el atraco al banco.

Asimismo, los agentes indagan si el artefacto en la sede judicial pretendía amedrentar a las autoridades por las audiencias de alto impacto que se desarrollaban en ese momento.

Efectivos de Inteligencia y de la Policía Judicial mantienen los operativos para dar con el desfile de los involucrados.