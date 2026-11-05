Presidente paraguayo Santiago Peña dice que afrontará el juicio político en el Congreso

Santiago Peña, presidente de Paraguay, envió un mensaje por sus redes sociales para anunciar que se presentará ante el Congreso Nacional para ejercer su derecho a la defensa en el marco del juicio político en su contra.

A través de la red social X, el mandatario afirmó que acudirá con los respectivos argumentos y pruebas, manteniendo el respeto a la Constitución y a las instituciones del país.

Destacó que su presentación no responde a un interés personal, sino a la responsabilidad pública de rendir cuentas y dar explicaciones a la ciudadanía paraguaya, que se ha visto afectada tras la intervención de Ueno Bank.

Colaboración con la justicia

En el comunicado manifestó su disposición para colaborar con las autoridades pertinentes a fin de esclarecer las presuntas irregularidades.

Aseguró que entregará la información requerida para que se determinen las responsabilidades correspondientes y se aplique la ley.

Peña señaló que la resolución para la devolución del dinero a los ahorristas no debe detenerse a pesar de lo que ocurra con su proceso en el Congreso.

Llamado a la calma ciudadana

Finalmente, el presidente instó a la población a mantener la calma mientras concluyen los trámites parlamentarios.

Indicó que los reclamos de la ciudadanía deben ser escuchados y canalizados para que la entrega de información sea precisa y se puedan tomar decisiones oportunas por parte del Estado.

Peña concluyó manifestando que su suerte personal no está por encima de la estabilidad del país, y garantizó que acatará con responsabilidad el dictamen final de la función legislativa bajo el estricto cumplimiento del marco legal vigente.

¿Qué ocurre en el Congreso de Paraguay?

La renuncia de Santiago Peña queda en el limbo, luego de la interrupción de la sesión en el Congreso por falta de quórum.

El poder legislativito de Paraguay convocó a una sesión bicameral en la que se decidiría si los legisladores aceptaban la renuncia de Peña.

El Senado votó para rechazar la renuncia y procesar a Peña, pero cuando la votación pasó a la Cámara de Diputados, legisladores del partido oficialista abandonaron la sesión.

Basilio Núñez, presidente del Congreso, validó si había quórum para considerar válida la sesión y ante la falta del mínimo de parlamentarios la sesión fue suspendida.