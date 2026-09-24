Xi Jinping propone a Trump un "control humano" de la IA; así fue su visita a la Casa Blanca

El presidente chino, Xi Jinping, propuso este jueves, 24 de septiembre de 2026, a su anfitrión estadounidense, Donald Trump, desarrollar la Inteligencia Artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Competidores directores en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación "sin conflicto ni confrontación" para el bien de toda la humanidad, propuso el Mandatario chino.

La Inteligencia Artificial, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la investigación de ese sector, destinada a revolucionar la economía mundial.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió Trump, quien aseguró que ha logrado una "verdadera gran amistad" con Xi.

Así fue la visita de Xi Jinping a la Casa Blanca

En su visita de Estado en Washington, Xi y su esposa Peng Liyuan fueron recibidos con alfombra roja por Trump y su esposa Melania.

Tras una ceremonia con una banda militar, ambas parejas entraron en la residencia presidencial para iniciar reuniones.

China y Estados Unidos mantienen una tregua después de una guerra comercial entre ambas potencias desencadenada por los impuestos arancelarios de Trump.

Pekín había replicado con sus propias tasas, y ambas potencias decidieron congelar la escalada.

Esa suspensión se prolonga dos meses, hasta el 10 de enero, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessen, la víspera tras la llegada de Xi.

A China, cuya economía también ha sufrido el impacto de la inestabilidad en el Oriente Medio y la crisis del suministro de petróleo, le interesa mantener el statu quo.

Y Trump, con unas decisivas elecciones legislativas dentro de poco más de un mes y un serio atasco en la guerra contra Irán, quiere asegurarse de la neutralidad china.

Tras una primera ronda de discusiones habrá desfile militar, 21 cañonazos y el sobrevuelo de un escuadrón de la fuerza aérea estadounidense.

Mantener el diálogo militar

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense.

Pekín había mantenido reserva ante las declaraciones de Trump, pero esta vez Xi expresó su postura: "Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano".

Los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, pidieron esas regulaciones ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

En las conversaciones preliminares del domingo entre Bessent y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Más complicada es la posición de Pekín ante la guerra que Trump inició junto a Israel contra Irán, que ha desbordado a esos países y ahora también afecta a todo el Golfo y Arabia Saudita, que sufre los ataques de los hutíes.

Medios estadounidenses citan fuentes anónimas según las cuales Pekín suministró a Irán información de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso Xi.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.