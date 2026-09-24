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Amaia Montero se quedó atascada en una plataforma durante el concierto en Madrid

La protagonista de La Oreja de Van Gogh protagonizó un momento divertido durante su gira "Tantas Cosas que Contar Tour 2026". 

Plataforma falló durante el concierto de La Oreja de Van Gogh, en Madrid.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

24 sep 2026 - 13:05

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Una falla no opacó a Amaia Montero durante su concierto en Madrid. La cantautora española quedó atascada en una plataforma durante su gira “Tantas Cosas que Contar Tour 2026” de La Oreja de Van Gogh

Ocurrió en el inicio de la canción "20 de enero". Se suponía que mientras empezaba la canción, Amaia aparecería, de forma ascendente, en el escenario, pero la plataforma en la que se encontraba quedó atascada y a penas se veía la cabeza de la artista.

El público empezó a alertar la situación, "no sube, no sube" decían. Sin embargo, Amaia nunca dejó de cantar. 

Cuando llegó al estribillo las cosas se arreglaron y la artista apareció frente a su público.

La vocalista de La Oreja de Van Gogh no permitió que este imprevisto le arruinara el concierto y se lo tomó con humor. “Yo seguía cantando y ha sido maravilloso porque en el estribillo, pum, os veo”, dijo. 

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