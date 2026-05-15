¡Noche perfecta! Lila arrasó en el duelo final y entró a la tabla acumulada

La emoción no se detiene en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva y este viernes 15 de mayo de 2026 se vivió un capítulo lleno de cambios de liderazgo, caídas inesperadas y una gran protagonista: Lila Flores.

La noche arrancó con la entrada de Miryam Núñez, quien llegaba como la líder de la jornada. Además, en el inicio del programa se recordó que Miguelito, el mago, continúa siendo el gran líder del ciclo 2 gracias a su impresionante acumulado.

El primer reto de la noche fue un “Revoltillo”, protagonizado por Marco Maldonado. Aunque logró robar una vida, terminó perdiéndola rápidamente y provocó que Miryam perdiera la última vida que le quedaba. A pesar de ello, Miryam continuó en el juego y en su primera huella consiguió un dólar, aunque no logró quedarse con el premio de 500 dólares.

Luego apareció Karina Arguello para disputar “A la voz del gallo”. Con ayuda del famoso “Kokoroko”, Karina consiguió avanzar y dejó fuera a Miryam, convirtiéndose en la nueva líder de la noche. Más tarde, en su recorrido por las huellas, sumó 25 dólares a su acumulado.

Sin embargo, la tranquilidad le duró poco. Juan José Cornejo llegó decidido a cambiar el rumbo del juego y terminó eliminando a Karina. Además de avanzar, logró sumar 25 dólares más y atrapó la casilla del “dividido para 2”.

La competencia continuó con un “Mira y acierta”, donde nuevamente cambió el liderazgo. Esta vez, Lila Flores tomó el control del programa, aunque en sus primeras oportunidades apenas logró sumar un dólar más al acumulado.

Después llegó Orlando Herrera para enfrentarse a Lila en un intenso “Duelo Clásico”. Pero Lila mostró seguridad y precisión para quedarse con la victoria y asegurar su permanencia rumbo al duelo final. Además, en su siguiente huella consiguió 30 segundos extras, una ventaja clave para el cierre del programa.

La siguiente competidora fue Samia Alava en el juego “Una tú, una yo”. Aunque Lila mantuvo su buena racha y ganó nuevamente, solo pudo sumar una vida extra sin incrementar el monto acumulado.

Más adelante apareció Miguel Estrella, quien no tuvo mucha suerte y cayó rápidamente tras cometer un error. Aun así, Lila aprovechó su siguiente huella para obtener un “por 2” y duplicar su acumulado, acercándose cada vez más a una gran noche.

La última batalla enfrentó a Felipe Campana y Lila Flores. Con determinación y mucha concentración, Lila volvió a imponerse para clasificar al esperado duelo final.

Ya en la instancia definitiva, Lila tuvo una actuación perfecta. Respondió con precisión, manejó bien el tiempo y terminó llevándose la victoria de la noche. Gracias a este triunfo, logró ingresar a la tabla acumulada con un total de 922 dólares, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del programa.