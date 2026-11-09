Cárcel para ciudadana rusa por el tráfico de 32 iguanas marinas en Galápagos

La autoridad judicial dictó 24 meses de prisión y el pago de más de USD 90 000 por reparación integral tras el tráfico de 32 iguanas marinas endémicas del archipiélago.

Una ciudadana de nacionalidad rusa fue sentenciada a 24 meses de prisión tras ser declarada responsable del tráfico de fauna silvestre en el archipiélago de Galápagos.

La procesada había sido interceptada el pasado 28 de agosto en posesión y transporte de 32 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica de las islas.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) actuó como acusadora particular en el proceso judicial para defender las especies protegidas del archipiélago. Ministerio de Ambiente y Energía

Monto de la reparación y multas

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso a la sentenciada el pago de una multa de USD 3 210.

Asimismo, se ordenó el pago de USD 90 444,63 por concepto de reparación integral a favor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), junto con la obligación de ofrecer disculpas públicas a la naturaleza y la comunidad.

Acción jurídica del Parque Nacional

Durante la etapa de investigación y el desarrollo de todo el proceso judicial, la DPNG intervino activamente como víctima y acusada particular.

La participación técnica y legal de la institución estuvo orientada a defender los ecosistemas insulares y los derechos de la naturaleza frente a estas infracciones.

Sanciones vigentes en el COIP

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) se recordó que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga con rigor los delitos contra la flora y fauna silvestres.

La normativa sanciona la caza, captura, recolección, extracción, transporte, comercialización y tráfico ilícito de especies protegidas en el territorio ecuatoriano.