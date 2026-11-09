Cárcel para ciudadana rusa por el tráfico de 32 iguanas marinas en Galápagos
Una ciudadana rusa fue condenada a 24 meses de cárcel y al pago de más de USD 90 000 por la reparación integral a favor del Parque Nacional Galápagos.
La autoridad judicial dictó 24 meses de prisión y el pago de más de USD 90 000 por reparación integral tras el tráfico de 32 iguanas marinas endémicas del archipiélago.
Ministerio de Ambiente y Energía
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Actualizado:
09 nov 2026 - 20:48
Una ciudadana de nacionalidad rusa fue sentenciada a 24 meses de prisión tras ser declarada responsable del tráfico de fauna silvestre en el archipiélago de Galápagos.
La procesada había sido interceptada el pasado 28 de agosto en posesión y transporte de 32 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica de las islas.
Monto de la reparación y multas
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso a la sentenciada el pago de una multa de USD 3 210.
Asimismo, se ordenó el pago de USD 90 444,63 por concepto de reparación integral a favor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), junto con la obligación de ofrecer disculpas públicas a la naturaleza y la comunidad.
Acción jurídica del Parque Nacional
Durante la etapa de investigación y el desarrollo de todo el proceso judicial, la DPNG intervino activamente como víctima y acusada particular.
La participación técnica y legal de la institución estuvo orientada a defender los ecosistemas insulares y los derechos de la naturaleza frente a estas infracciones.
Sanciones vigentes en el COIP
Desde el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) se recordó que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga con rigor los delitos contra la flora y fauna silvestres.
La normativa sanciona la caza, captura, recolección, extracción, transporte, comercialización y tráfico ilícito de especies protegidas en el territorio ecuatoriano.
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