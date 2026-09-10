¿Cómo operaba la estructura delictiva por la que fue sentenciado Abdalá Bucaram?

El expresidente Abdalá Bucaram abandonó la clínica, donde estaba hospitalizado, luego de participar de la diligencia dónde fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prision.

El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucarám y su hijo Jacobo Bucaram fueron sentenciados a una pena agravada de nueve años y cuatro meses de cárcel por el caso Pruebas Covid 19.

Ambos fueron señalados como colaboradores del delito de delincuencia organizada. Otro procesado fue sentenciados a 13 años y cuatro meses de cárcel como autor directo y un último imputado a dos años y ocho meses por colaboración con la justicia.

¿Por qué el expresidente Bucaram fue sentenciado?

Durante una investigación, que duró más de cinco años, la Fiscalía determinó que, entre marzo y agosto de 2020, durante la pandemia, los acusados conformaron una estructura delictiva organizada.

Según el Ministerio Público, este estructura cometió, "forma reiterada y concertada" delitos relacionados con enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos.

Estas conductas delictivas se originaron con la comercialización de 21 000 pruebas para detectar el covid-19, mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo, entre otros.

Fiscalía asegura que se distribuyeron estos insumos médicos pese a no tener registro único de contribuyentes, por lo que se "incumplieron obligaciones tributarias" y se ejerció esa actividad sin autorización.

La fiscal del caso sostuvo que la organización delictiva tuvo como finalidad obtener beneficios económicos y de orden material, "aprovechándose de la emergencia sanitaria originada por la pandemia".

Ese argumento fue lo que se constituyó como una de las circunstancias agravantes que el Tribunal tomó en cuenta al momento de emitir la condena.

La Fiscalía aseguró que Jacobo Bucaram adquirió 21 000 pruebas covid-19 por una suma de 321 000 dólares que pagó en efectivo, "sin una trazabilidad, es de decir, sin utilizar los canales del Sistema Financiero Nacional".

Para trasladar estos insumos desde Quito a Guayaquil, esta organización movilizó bienes y agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT).

Las pruebas covid-19 fueron trasladadas y almacenadas en el domicilio de Abdalá Bucaram, en Guayaquil. Según las investigaciones, él también guardó otros insumos médicos como mascarillas y lancetas para obtener muestras de sangre.

Entre las evidencias constan fotos extraídas y materializadas de los celulares de los procesados. En las imágenes, aparecen movilizando las cajas con las 21 000 pruebas. Entre esas fotografías, consta una de Jacobo Bucaram. recibiendo los insumos médicos.

Pronunciamiento de Abdalá Bucaram

Tras conocer la sentencia, el expresidente Abdalá Bucaram aseguró que apelará el fallo judicial y considera que "el juicio está nulitado".

"Serán los juzgadores los que lleguen a ser sentenciados porque era su obligación moral abstenerse", manifestó Bucaram, tras salir de la clínica donde estaba hospitalizado.