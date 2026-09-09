Abdalá Bucaram pide alta médica y anticipa una posible sentencia a siete años de cárcel

Abdalá Bucaram solicita alta médica ante inminente resolución judicial y prevé condena de hasta siete años

El expresidente Abdalá Bucaram informó que solicitó su alta médica pese a asegurar que enfrenta una delicada condición cardíaca.

En un mensaje publicado en X, afirmó que este miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 17:00, conocerá una resolución judicial que, según anticipó, podría establecer una pena de entre cinco y siete años de prisión.

Bucaram afirmó que registra 13 000 arritmias ventriculares y que una de ellas podría provocar una muerte súbita.

También sostuvo que los cambios de hospital durante el proceso han afectado su posibilidad de recibir atención médica.

El expresidente dice que continuará con su defensa

En su mensaje, el exmandatario aseguró que, una vez fuera del hospital, podrá ejercer plenamente su defensa. También cuestionó las versiones difundidas durante el proceso y afirmó que dará a conocer lo que considera inconsistencias y hechos que no han sido expuestos públicamente.

Bucaram además sostuvo que no ha existido injerencia del Gobierno en el caso. En su carta mencionó al expresidente Guillermo Lasso y a la exministra María Paula Romo, a quienes dirigió parte de sus cuestionamientos, mientras reiteró que se considera inocente.

Familia de Bucaram acudirá a instancias internacionales

El expresidente adelantó que sus hijos participarán en la defensa y que acudirán a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bucaram comparó su situación actual con episodios de su pasado político y recordó los exilios que, según afirmó, ha enfrentado su familia.

En su carta, Bucaram también lanzó críticas contra distintos actores políticos y medios de comunicación.

La resolución será conocida este miércoles

Bucaram afirmó que este miércoles a las 17:00 conocerá la decisión judicial y anticipó que podría recibir una condena de cinco a siete años de prisión.

Hasta ese momento, la resolución no ha sido emitida, por lo que el contenido y alcance de la decisión deberán conocerse una vez que sea notificada por las autoridades judiciales.