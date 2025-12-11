Un agente de tránsito fue capturado con una moto robada y armas de munición gruesa

Foto referencial de agentes de la Comisión de Tránsito de Ecuador.

Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fue detenido por las autoridades. El uniformado fue capturado junto a otras tres personas durante un allanamiento realizado en Milagro, provincia de Guayas.

Entre las evidencias encontradas consta tres fusiles de grueso calibre, además de uniformes, tres pistolas, radios para comunicarse. Además, entre las evidencias, se encontró dinero e inhibidores de señal.

También se encontró una moto que, según la versión de las autoridades, habría sido robada hace cuatro meses. La moto habría sido utilizado en algunos hechos delictivos, informó la Policía

Las armas decomisadas fueron sometidas a pericias para determinar si es que en el pasado fueron usadas en otros hechos delictivos.