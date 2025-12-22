El alcalde Aquiles Alvarez pide que su juicio del caso 'Triple A' sea transmitido en directo

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitó al Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que la audiencia del caso 'Triple A' sea transmitida en vivo a través de plataformas digitales.

El inicio del juicio en el denominado Caso Triple A está previsto para las 14:30 de este miércoles 24 de diciembre de 2025. Según Alvarez y su abogado, está previsto que Alvarez viaje a Quito para la participación en la audiencia presencial.

Según la defensa de Alvarez, una transmisión abierta en redes reduciría el riesgo de interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre lo que ocurra durante el juzgamiento, en un proceso que ya concita atención nacional.

En su solicitud concreta, la defensa pide que se autorice la transmisión en vivo del juicio y que se dispongan las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar que esa difusión no afecte el orden, la solemnidad ni el normal desarrollo de la audiencia.

La decisión final queda ahora en manos del Tribunal, que deberá pronunciarse antes de la instalación del juicio, en un proceso que mantiene expectante tanto al ámbito judicial como al político del país.

El escrito invoca de manera expresa el principio de publicidad en el proceso penal. Cita el artículo 5 numeral 16 y el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal, que establecen que los procesos y audiencias son públicos, salvo excepciones específicas que, según el abogado, no aplican a este caso.

También se apoya en el artículo 168 numeral 5 de la Constitución, que dispone que los juicios y sus decisiones serán públicos en todas sus etapas.